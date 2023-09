Der Lahn-Dill-Kreis bringt Nachhaltigkeits-Netzwerker zusammen

Andrea Kuhfuß vom QLab Think Tank und ihre Kollegen Patrick Runge führten die Teilnehmer des ersten derartigen Netzwerktreffens durch den zweistündigen Workshop. Nach einer Vorstellungsrunde startete die Ideenfindung: Alle Teilnehmenden schrieben eine Idee auf eine Karte. Diese wurden in mehreren Durchgängen je mit einer Punktzahl von eins bis fünf bewertet. Am Ende wurden die zehn besten Ideen ermittelt und vorgestellt. Darunter waren unter anderem die feste Verankerung von Nachhaltigkeits-Themen im Schulunterricht und in der Jugendarbeit, die Umgestaltung (öffentlicher) Grünflächen in wilde Gärten sowie die kreisweite Etablierung von Leihradsystemen.