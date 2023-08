Die Abfalldeponie in Aßlar wird zu einer großen Baustelle

Was jetzt in den Bauabschnitten eins bis vier „verpackt“ wird, sind vorwiegend Hausabfälle aus der Zeit vor 1997, also bevor die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA) in Betrieb ging. Damals durfte Restabfall noch unbehandelt abgelagert werden. An der höchsten Stelle misst dieser alte Abfallberg 60 Meter. Im Bauabschnitt fünf lagern Industrieschlämme aus dem Stahlwerk in Dillenburg. Dieser gesonderte Deponiebereich ist gut erkennbar am roten Farbton.