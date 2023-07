Die besten Ausflugstipps der Region für die Sommerferien

Viel zu entdecken gibt es in der Stadt Wetzlar. So können Besucher sich unter anderem auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert begeben und auf den Spuren des großen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe die Stadt erkunden. Goethe reiste 1772 nach Wetzlar und lebte mehrere Jahre in der ehemaligen Reichsstadt. Seine Erlebnisse dort haben Eingang in den Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ gefunden. Mehr dazu erfahren kann man im „Lottehaus“. In der Altstadt finden sich auch andere Orte, die mit dem Dichter in Verbindung stehen, so das Jerusalemhaus, das ehemalige Reichskammergericht oder das Rosengärtchen.