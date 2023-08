Die IHK Lahn-Dill bereitet die Aktion „Heimat shoppen“ vor

„Heimat shoppen“ findet nach Angaben der IHK an folgenden Orten zu folgenden Terminen statt: in Wetzlar zum Brückenfest am 2. und 3. September; in Braunfels, Gladenbach, Herborn und Wettenberg am bundesweiten Aktionswochenende am 9. September; in Dillenburg anlässlich „Dillenburg is(s)t gut!“ am 23. und 24. September; in Biebertal in der Adventszeit.