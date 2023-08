Die Lahn-Dill-Kliniken bilden ab 2024 Krankenpflegehelfer aus

Wetzlar/Dillenburg. Die Lahn-Dill-Kliniken erweitern im nächsten Jahr ihr Ausbildungsangebot. Am 1. April startet die einjährige Ausbildung in der Krankenpflegehilfe. „Mit deren Einführung machen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um den steigenden Bedarf an Pflegekräften zu decken und gleichzeitig allen, die in der Pflege arbeiten möchten, eine interessante berufliche Option zu bieten“, sagt Geschäftsführer Tobias Gottschalk in einer Presseerklärung.