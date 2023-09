Die Landtagswahl-Kandidaten im Check zum Thema Flüchtlinge

Wetzlar / Dillenburg. Am Sonntag, 8. Oktober, wählt Hessen den neuen Landtag. Im Wahlkreis 17 bewerben sich acht Kandidatinnen und Kandidaten um das Direktmandat, über das Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Ihrer Erststimme entscheiden. Im Vorfeld der Wahl haben wir in der Redaktion sieben Fragen zusammengetragen, bei denen die Landespolitik in den kommenden fünf Jahren Weichen stellen kann. Lesen Sie nachfolgend die Antworten der heimischen Bewerberinnen und Bewerber. Deren Reihenfolge orientiert sich am Stimmzettel, der wiederum das Ergebnis der jüngsten Landtagswahl von 2018 widerspiegelt.