Das Ende des Zweiten Weltkriegs im Dillgebiet

Lahn-Dill-Kreis. Als Willi Ehrecke am Fallschirm hängt, ist er 21 Jahre alt. In wenigen Sekunden wird der Krieg sein Leben fordern. Brennend geht die Messerschmitt Me 262 am 21. März 1945 zu Boden. Ehrecke sitzt nicht mehr in dem Flugzeug, als es aufschlägt. Der junge Mann hängt am Fallschirm. Hilflos schwebt er der Erde entgegen. Drei US-amerikanische Jabo-Piloten nehmen ihn unter Feuer. Niemand in Hirzenhain kennt Ehrecke. Doch zu seiner Beerdigung vier Tage später kommt fast das ganze Dorf. In den Taschen des toten unteroffiziers finden die Hirzenhainer ein Zigarettenetui, ein leeres Notizbuch - und einen Trauring.