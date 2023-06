Dieter Emmelius aus dem Vorstand der HSG Dilltal verabschiedet

In seinem Jahresbericht hob Markus Schleifer das große ehrenamtliche Engagement der Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Sekretäre und der vielen Helfern hervor. Dabei ging er aber auch speziell auf die Schiedsrichterproblematik ein. Die HSG Dilltal erfüllte in der abgelaufenen Saison 2022/2023 ihr Schiedsrichtersoll nicht, was zu einer Geldstrafe und einem Punktabzug für die Landesligamannschaft geführt hat.