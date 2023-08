Dieter Mackenrodt aus Biebertal erhält Hessischen Verdienstorden

Dem Jagdverein gehört Mackenrodt seit 1996 an, seit 2010 steht er an der Spitze. Darüber hinaus ist der selbstständige Unternehmer seit 2011 Vorsitzender des Jagdbeirates des Landkreises Gießen, Mitglied des Landesnaturschutzbeirates, Mitglied des Landesjagdbeirates, hessischer Delegierter bei den Bundesjägertagen sowie Obmann für „Lernort Natur“ im Landesjagdverband Hessen. Seit 2017 ist Dieter Mackenrodt außerdem Vizepräsident des Landesjagdverbandes. In der Biebertaler Gemeindevertretung engagiert er sich seit April 2021.