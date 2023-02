Digitale Infoveranstaltung für Arbeitgeber

Wetzlar/Dillenburg. Wie Betriebe mit einer Teilzeitausbildung Fachkräfte ausbilden können, ist Thema einer digitalen Veranstaltung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar am Dienstag, 14. Februar, 16 bis 17.30 Uhr. Mit einer Teilzeitausbildung erschließen sich Unternehmen einen größeren Bewerberpool und unterstreichen ihre Attraktivität als familienfreundliche Arbeitgeber. Dass eine Umsetzung in der Praxis leichter sein kann, als befürchtet, zeige diese Skype-Veranstaltung, die in Kooperation mit der „Servicestelle Teilzeitausbildung“ durchgeführt wird. Interessierte Unternehmen können sich bis Montag, 13. Februar, per E-Mail an BCA.Limburg-Wetzlar@arbeitsagentur.de anmelden. Sie erhalten rechtzeitig vor Beginn die Einwahldaten zugemailt.