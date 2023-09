Diskussion zur Taunusbahn – Solmsbachtalbahn – Weiltalbahn

Wetzlar/Dillenburg. Der Ortsverband Grävenwiesbach vom Bündnis 90/Die Grünen, lädt für Freitag, 15. September, um 19 Uhr in die Gaststätte „Zur Eisenbahn“ am Bahnhof Grävenwiesbach ein. Bis in die 80er Jahre war Grävenwiesbach ein Eisenbahnverkehrsknoten in der Region. Von hier aus gingen Strecken nicht nur ins Rhein-Main-Gebiet, sondern auch weiter nach Weilburg und Wetzlar. Die Stilllegung führt zu verminderter Mobilität. Der Ortsverband Grävenwiesbach möchten zusammen mit verkehrspolitischen Experten aus Kreis- und Landesebene die derzeitige Situation beleuchten und Lösungsansätze entwickeln. Die Veranstaltung soll interessierte Bürgerinnen und Bürger des Altkreises Usingen, des Lahn-Dill-Kreises und des Landkreises Limburg-Weilburg ansprechen.