Einschränkungen auf der A 480/L 3053

Wetzlar/Dillenburg. Die Autobahn Westfalen nimmt in der kommenden Woche Baugrunderkundungen im Bereich der A 480/L 3053 vor. Aus diesem Grund kommt es im Wetzlarer Kreuz auf der A 480 in Fahrtrichtung Blasbach/Bischoffen/Hohenahr (L3053) zu Einschränkungen. Von Montag, 8. Mai, bis Diensstag, 9. Mai. wird eine Ampel von 9 bis 18.30 im Bereich des Übergangs auf die L 3053 den Verkehr regeln. Am Mittwoch, 10. Mai, sind die Verbindungen von der A 45 (aus beiden Richtungen kommend) auf die A 480 in Richtung Blasbach/Bischoffen/Hohenahr von 8.30 bis 18.30 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die A 480 in Richtung Anschlussstelle Aßlar. Am Donnerstag, 11. Mai und Freitag, 12. Mai, wird zwischen 9 und 18 Uhr erneut die Ampel in Betrieb sein.