Elternbeiräte schreiben Offenen Brief an Kultusminister Lorz

Lorz habe, so die Elterngremien, Schulen und Elternvertretungen über die im Dezember verabschiedeten Änderungen am Hessischen Schulgesetz informiert. Diese Änderungen seien allerdings „in Summe gering und wenig ambitioniert”. Zudem habe die hessische Landesregierung gegen die Stimmen der Opposition beschlossen, „sich noch ein Stück weiter aus der Lernmittelfreiheit zu verabschieden.” Digitale Endgeräte, also Laptops oder Tablets für Schüler sollten demnach explizit aus der Lernmittelfreiheit ausgenommen und in Elternhand gelegt werden. Das Land entziehe sich damit seiner Verantwortung, lehne Investitionen in die Schulen und die Schulkinder ab und stelle „digitale Endgeräte auf eine Ebene mit Taschenrechner und Geodreieck”. Das werde die Chancengleichheit weiter beeinträchtigen.