Elternbildungsangebot des Kinderschutzbundes

Wetzlar/Dillenburg. Kinder brauchen starke Eltern, die ihnen liebevoll zeigen, wie das Leben funktioniert. Ein Elternkurs ermöglicht, die Herausforderungen des Familienalltags gelassener zu meistern. Der neue Kurs des Kinderschutzbundes Kreisverband Lahn-Dill/Wetzlar startet am Mittwoch, 26. April und endet am Mittwoch, 28. Juni. Der Kurs über 10 Abende findet immer mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr in den Räumen der Geschäftsstelle Niedergirmeser Weg 1 statt und behandelt unter anderem die Themen gewaltfreie Kommunikation, Sicherheit beim Setzen von Grenzen und die eigenen Bedürfnisse und die der Kinder wahrnehmen. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro für Einzelpersonen und 60 Euro für Paare. Anmeldung bis Freitag, 14. April an: Der Kinderschutzbund KV Lahn-Dill/Wetzlar e. V. Niedergirmeser Weg 1, 35576 Wetzlar, oder per E-Mail an info@kinderschutzbund-wetzlar-de.