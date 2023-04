Experten-Chat - Beruf mit Tieren

Wetzlar/Dillenburg. Es muss nicht immer die Kleintierpraxis sein. Wer sein Geld mit Tieren verdienen will, hat viele Möglichkeiten. Welche das sind, erfahren Interessierte im nächste „abi“ Chat am Mittwoch, 3. Mai. Von 16 bis 17.30 Uhr dreht sich alles um „Berufe mit Tieren“. Doch was sollte man für einen solchen Beruf mitbringen? Welche Ausbildungen und Studiengänge bereiten auf die Tätigkeit mit Haus- oder Nutztieren vor? Und was müssen Interessierte der Tiermedizin wissen? Diese und weitere Fragen beantworten die Experten im Chat. Interessierte loggen sich ab 16 Uhr auf http://chat.abi.de/ ein und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im „abi“ Portal veröffentlicht wird. Mehr Infos zum Chat gibt es auf https://abi.de/interaktiv/chat.