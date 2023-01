Experten-Chat zu Ingenieur-Studiengängen

Wetzlar/Dillenburg. Ihr Innovationsgeist kennt keine Grenzen: Ingenieure verwandeln Wasserstoff in Energie, Mobiltelefone in Mini-Computer und Brachland in Wohngebiete. Entsprechend vielfältig sind ihre Tätigkeiten. Doch welche verschiedenen Berufe im Ingenieurwesen gibt es? Und welcher passt zu welchem Menschen? Diese und weitere Fragen rund um die Ingenieurberufe beantwortet der abi» Chat am Mittwoch, 8. Februar, 16 bis 17.30 Uhr. Darauf weist die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar hin. Interessierte loggen sich ab 16 Uhr auf http://chat.abi.de/ ein und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im abi» Portal veröffentlicht wird. Mehr Informationen zum Chat gibt es unter https://abi.de/interaktiv/chat.