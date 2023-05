Experten informieren über Darmerkrankungen

Wetzlar/Dillenburg. Vom Dienstag, 23. bis Donnerstag, 25. Mai referieren Experten der Klinik für Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie der Dill-Kliniken über Darmerkrankungen. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 18 Uhr im Konferenzraum der Dill-Kliniken. Den Auftakt macht am Dienstag der Chefarzt Dr. Christian Ondo Meva mit dem Thema „Darmkrebs: Was kommt auf mich zu?“ und informiert ausführlich über Diagnostik, Therapie und Prognose. Darmkrebs ist bei Frauen der zweit- und bei Männern der dritthäufigste bösartige Tumor in Deutschland. Das mittlere Erkrankungsalter liegt zwischen 70 und 75 Jahren. Hämorrhoiden sind das Thema des Vortrags von Oberarzt Patrick Wolff am Mittwoch. Hämorrhoidalbeschwerden sind in den westlichen Industrienationen ein häufiger Grund, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für die Therapie stehen viele konservative und operative Methoden zur Verfügung. Am Donnerstag referiert Oberärztin Hannah Groot Bramel zum Thema „Divertikelkrankheit – wer sie hat und wozu sie führt“. Divertikel - insbesondere des Dickdarmes - sind eine häufige Erscheinung in den Industrienationen. Zwischen Zufallsbefunden ohne Krankheitswert und lebensbedrohlichen Entzündungen können sie viele verschiedene Erkrankungen verursachen. Anhand von vielen Fallbeispielen erfahren Interessierte in diesem Vortrag etwas über die Ursache von Divertikeln, die vielen verschiedenen Krankheitsverläufe, die Behandlungsmöglichkeiten und die Prävention. Der Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten und Vorteilen der modernen, minimal-invasiven Chirurgie. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.