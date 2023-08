Fachoberschüler beschnuppern die Arbeitsverwaltung Wetzlar

Wetzlar. Bei der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar haben jetzt vier Schüler der Fachoberschule – Fachrichtung Wirtschaft/Verwaltung – ihre Jahrespraktika begonnen. Tom Schäfer aus Netzbach in Rheinland-Pfalz und die Wetzlarerinnen Charlotte Molina-Rosario, Alexandra Stoica und Eleonora Schewtschenko erhalten neben der Schulausbildung ein Jahr lang Einblicke in die verschiedenen Aufgabenbereiche der Arbeitsverwaltung. Sie können Erfahrungen im Kundenportal, im Beratungs- und Vermittlungsbereich, im operativen Service, im Arbeitgeberservice und im Service-Center sammeln, erläutert die Arbeitsverwaltung in einer Pressemitteilung. Während des Praktikums können sie sich auch um eine Ausbildung oder ein Duales Studium bei der Arbeitsagentur bewerben.