Fahrplanänderung Wetzlar-Lahnau-Heuchelheim-Gießen, Linie 24

Wetzlar/Lahnau/Heuchelheim/Gießen. Der neue Baustellenfahrplan der Verkehrswirtschaft Lahn-Dill gilt ab Montag, 2. Oktober. Es ergeben sich Änderungen in Richtung Heuchelheim/Wetzlar: Die Abfahrt 13.15 Uhr ab Behördenzentrum wird wieder an die August-Hermann-Francke-Schule verlegt. Aufgrund einer Baumaßnahme zwischen Heegstrauchweg und Schule beginnt die Fahrt jedoch bis voraussichtlich Ende Oktober nicht direkt an der Haltestelle vor der Schule, sondern um 13.05 Uhr an der Haltestelle „Klingelbachweg“.