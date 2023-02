Fahrt zur Creativa nach Dortmund

Landkreis Lahn-Dill. Die Bezirksjugendringe Wetzlar Land und Dill bieten am Samstag, 18. März eine Fahrt zur Creativa incl. Cake & Bake in Dortmund an. Die Creativa ist die größte und vielfältigste Kreativmesse Europas. Sie richtet sich an alle, die in Freizeit und Beruf gestaltend tätig sind. Die Cake & Bake lässt das Herz derer, die sich für Backen und Tortenverzieren interessieren, höherschlagen. Die Abfahrt erfolgt um 7.30 Uhr in Wetzlar auf dem Parkplatz Bachweide und um 7.55 Uhr in Herborn auf dem Schießplatz. Die geplante Rückkehr ist gegen 20 Uhr in Wetzlar. Die Kosten für die Busfahrt betragen zehn Euro. Gruppentickets für den Eintritt werden zum Preis von 8,50 Euro organisiert. Anmeldungen per E-Mail an drei.schmidt@t-online.de (Erich Schmidt). Bitte Adresse, gewünschten Zustiegsort, sowie Alter, Beruf und Telefonnummer/mobil angeben. Rückfragen sind unter Telefon 06441-75794 oder 0173-5405380 möglich. Infos zur Messe auf www.messe-creativa.de und www.cakeandbakemesse.de.