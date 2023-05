Familienfest CDU Lahn-Dill

Wetzlar/Dillenburg-Donsbach. Am Sonntag, 18. Juni, findet der Familientag der CDU Lahn-Dill von 11 bis 14 Uhr im Wildpark in Donsbach statt. Es werden zwei Führungen (Erwachsene drei Euro, Kind, ein Euro), um 12 Uhr und 12.30 Uhr angeboten, bei denen die ganze Familie sich über die Tiere des Wildparks genauer informieren kann. Der Wildpark verfügt über einen spannenden Abenteuerspielplatz und ein Streichelgehege, die es zu entdecken gilt. Im Park besteht die Möglichkeit, aus der Speise- und Getränkekarte etwas Leckeres zu erwerben. Wir bitten alle Teilnehmer, an der Kasse mitzuteilen, dass Sie Gäste des CDU-Lahn-Dill-Familienfests sind, damit die Eintrittskosten übernommen werden können.