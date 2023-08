Fast tot wegen Blutvergiftung: So gefährlich ist die Sepsis

Wenn von einer Blutvergiftung die Rede ist, denken viele Menschen noch an einen roten Strich an Arm oder Bein, der sich in Richtung Herz zieht. Doch ein roter Strich signalisiert keine Sepsis, sondern eine Entzündung der Lymphbahnen, erklärt Infektiologin Moll. „Die Bakterien breiten sich dabei über die Lymphbahnen in Richtung Herz aus. Das kann man in diesen Fällen dann tatsächlich sehen.“ Eine solche Entzündung lässt sich gut behandeln und ist nicht bedrohlich. Allerdings kann theoretisch - wie bei jeder Entzündung - eine Sepsis daraus werden, wenn die Bakterien ins Blut gelangen. „Wenn die Erreger schon einmal in den Lymphbahnen sind, ist dieser Weg natürlich kurz“, sagt Moll.