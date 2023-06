Feldhamsternachwuchs in Langgöns ausgewildert

Um die Lebensbedingungen des Feldhamsters zu verbessern, arbeitet die Abteilung für den ländlichen Raum des Lahn-Dill-Kreises und des Landkreises Gießen eng mit den hiesigen Landwirten und der AG Feldhamsterschutz zusammen. „Damit solche Projekte gelingen, ist es sehr wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und der Mehraufwand für die Umsetzung den landwirtschaftlichen Betrieben gegenüber honoriert wird“, stellt Margot Schäfer, Leiterin der Abteilung für den ländlichen Raum, klar. „Gemeinsam haben wir Schutzmaßnahmen für den kleinen Nager vereinbart. So lassen die Landwirte zum Beispiel in Zukunft bei der Ernte Getreidestreifen stehen, damit der Feldhamster auch nach der Ernte noch Nahrung und Schutz findet.“