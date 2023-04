Ferien-Infoveranstaltung zum Thema Polizeiberuf

Wetzlar/Dillenburg. Die Einstellungsberatung der Polizeidirektion Lahn-Dill steht Interessierten im Rahmen von Infoveranstaltungen in Wetzlar am Montag, 17. April, um 13.30 Uhr und in Dillenburg Dienstag, April, um 13.30 Uhr Rede und Antwort. Kriminalhauptkommissarin Christiane Kruse-Schmidt gibt Einblicke in den Polizeiberuf und stellt die Facetten des Polizeiberufes vor. Die Teilnehmenden bekommen Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren, zudem gibt es wertvolle Tipps zur Vorbereitung auf den Einstellungstest. Anmeldungen nimmt Kriminalhauptkommissarin Christiane Kruse-Schmidt per E-Mail an einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de oder unter Telefon 02771-907-124 entgegen.