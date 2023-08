Ferienspielkinder erlernen im Klinikum Wetzlar das Eingipsen

Wetzlar/Dillenburg. Im Rahmen des Kindersommers der Sportjugend Hessen in Wetzlar haben erstmals 21 Kinder und ihre Betreuer das Klinikum Wetzlar besucht. Unter anderem erlernten die jungen Gäste in der Notaufnahme das Eingipsen von gebrochenen Körperteilen. Außerdem erhielten sie eine spielerische Einführung in das Röntgen. Bewegungsspiele im Gesundheitszentrum TheraMedis Lahn-Dill, ein Münzexperiment in der Krankenhaus-Apotheke, Einblicke in die Aufgaben in der Pflege durch die Krankenpflegeschüler sowie eine Krankenhausführung durch die Abteilung Technik rundeten das Programm ab. Zum Mittagessen ging es für die jungen Gäste in die Personalcafeteria am Klinikum.