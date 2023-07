Ferienstammtisch für Lehrer

Wetzlar/Dillenburg. Die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller und Frank Steinraths laden alle Lehrer am Dienstag, 25. Juli, um 17.30 Uhr zum „Ferienstammtisch mit dem Staatssekretär im Kultusministerium Dr. Manuel Lösel“ in das Bistro „Zum schwarzen Adler“, in Dillenburg, Hüttenplatz 13 ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung besteht die Gelegenheit, mit dem Staatssekretär ins Gespräch zu kommen und sich über die hessische Politik im Bereich der Bildung auszutauschen.