Finanziell fit im Alltag

Wetzlar/Dillenburg. Familie und Beruf zu managen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die vor allem von Frauen wahrgenommen wird. Dabei kommt die eigene Risikoabsicherung und Zukunftsvorsorge allerdings oft zu kurz. Frauen setzen eher auf Sicherheit und kümmern sich seltener strategisch um ihre Geldangelegenheiten als Männer. Wie „,frau“ für ihre finanzielle Zukunftsplanung in eigener Sache aktiv werden kann, zeigt die Referentin für Finanzbildung und finanzielle Gleichstellung, Birgit Happel, am Mittwoch, 22. März, von 9.30 bis 11 Uhr in einer digitalen Veranstaltung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar auf. Interessierte Frauen können sich bis Dienstag, 21. März, per E-Mail an Mailadresse bca.limburg-wetzlar@arbeitsagentur.de anmelden. Sie erhalten rechtzeitig vor Beginn die Einwahldaten für die Skype-Veranstaltung zugemailt.