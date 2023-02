FIRST LEGO League Challenge 2022/23

Wetzlar/Dillenburg. FIRST LEGO League Challenge unter dem Motto „Energie“, findet am Samstag, 25. Februar, erstmals in Mittelhessen unter der Schirmherrschaft vom Direktor des Mathematikums Gießen, Prof. Albrecht Beutelspacher statt. Gastgeberstadt dieser Premiere ist Pohlheim. Zwölf Teams von Schülern aus mehreren Landkreisen haben sich zum Regionalentscheid mit ihren Lehren vorbereitet. Die Veranstaltung wird um 9 Uhr in der Volkshalle in Watzenborn-Steinberg, Ludwigstraße 33-35 eröffnet. Ab 9.30 Uhr präsentieren die jungen Leute den Juroren in den Schulsälen ihre Ergebnisse in den Bereichen Forschung, Robotik-Design und den gelebten Grundwerten ihre Ergebnisse. Zeitgleich geht es an den Spieltischen im großen Hans-Weiß-Saal dann darum, wie die aus Lego-Steinen gebauten und programmierten Roboter ihre Aufgaben in den Parcours vor Schiedsrichtern lösen. Die Finalrunden sind ab 16 Uhr geplant, bevor um 17 Uhr nach der Punktebekanntgabe die Pokale, Medaillen und Urkunden verliehen werden. Die Bürger sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.