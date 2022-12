Landrat Schuster: „Dann werden Turnhallen und DGHs geopfert“

Waren Sie überrascht von der Reaktion beziehungsweise dem Widerstand aus der Bevölkerung?

Naja. Der Mord an einer Schülerin in Baden-Württemberg (in Illerkirchberg soll ein Flüchtling eine 14-Jährige erstochen haben; Anm. d. Red.) hat unser Vorhaben nicht unbedingt befördert. Dass da Sorgen und Ängste hochkommen, ist normal. Auch wenn es bei uns in den letzten Jahren eigentlich keine Probleme gab, außer ein paar Konflikten. Die haben wir aber auch, wenn 500 Bio-Deutsche in einem Zelt zusammen sind. Außerdem überlagern sich in unserer Gesellschaft derzeit so viele Krisen, dass man so ein Thema nicht unbedingt auch noch will.