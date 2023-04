Förderverein Notfallmedizin Mittelhessen gegründet

Wetzlar/Dillenburg. Der neu gegründete Förderverein Notfallmedizin Mittelhessen hat sich zum Ziel gesetzt, Aus- und Fortbildungen sowie Trainings von notfallmedizinischem Fachpersonal vor allem aus dem Rettungsdienst zu finanzieren und zu veranstalten. Dies sei zwar, so schreibt der Förderverein in einer Mitteilung, Aufgabe der Landkreise und der Leistungserbringer wie Rotes Kreuz, Johanniter oder Malteser – und in der Region „schon auf hohem Niveau”. Jedoch mangele es aktuell noch an gemeinsamen Trainings aller Beteiligten – also Azubis, Rettungs- und Notfallsanitäter sowie Notärzte.