Frank Inderthal will Lahn-Dill-Landrat werden

Schuster hatte am Montag in der Kreistagssitzung in Wetzlar erklärt, dass er an der kommenden Landratswahl nur noch als Wähler teilnehmen wolle, nicht aber als Kandidat. Der 65-Jährige sagte: „Vor dem Tod gibt es auch noch ein bisschen Leben und das möchte ich mir gönnen.“ Die Wahlperiode für die Direktwahl eines Landrats in Hessen beträgt sechs Jahre, Schusters dritte Amtszeit endet am 6. November 2024. Dann wird er 18 Jahre Landrat gewesen sein. So lange wie im Lahn-Dill-Kreis noch keiner vor ihm. Zuvor war er knapp elf Jahre Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Driedorf. Er ist zurzeit auch Präsident des hessischen sowie Vizepräsident des deutschen Landkreistages. Diese Posten gibt er automatisch mit dem Ende seiner Amtszeit auf. Bis 2025 will er noch Vorsitzender SPD Lahn-Dill bleiben. Dann will er sich ganz aus der Politik zurückziehen. „Dann ist Schicht im Schacht. Ich wäre sonst nur noch ein Störfaktor.“ Und die SPD Lahn-Dill muss nach 24 Jahren einen neuen Vorsitzenden finden.