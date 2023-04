Wetzlar/Dillenburg. Das Thema „Frauen und Rente“ steht im Mittelpunkt einer dreistündigen Informationsveranstaltung der Wetzlarer Arbeitsagentur am Mittwoch, 10. Mai, um 9 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ), Sophienstraße 19. Der Vortrag „Frauen leben länger, aber wovon?“ richtet sich an Frauen, die erwerbstätig sind oder werden wollen. Damit Frauen im Alter keine bösen Überraschungen erleben, referiert eine Expertin der Deutschen Rentenversicherung an diesem Vormittag über Rentenansprüche, Auswirkungen der Familienpause, Teilzeitarbeit und Minijobs, Rentenansprüche bei Scheidungen sowie die Witwenrente. Anmeldungen werden bis Sonntag, 7. Mai per E-Mail an Limburg-Wetzlar.BCA@arbeitsagentur.de entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenlos.