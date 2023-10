Wetzlar/Dillenburg. Die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar weist auf eine kostenlose Online-Veranstaltung für Frauen am Donnerstag, 16. November, von 10 bis 11.15 Uhr hin. Unter dem Motto „Frauen und Geld“ referiert die Soziologin und Volkswirtschaftlerin Dr. Birgit Happel über das nachhaltige Ausrichten der eigenen Finanzen. Dabei geht sie auf den verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Geld. Auch langfristige Finanzentscheidungen, wie die eigene Altersvorsorge oder der persönliche Vermögensaufbau selbst mit geringen finanziellen Mitteln, stehen im Mittelpunkt Ihres Vortrags. Der Online-Vortrag erfolgt in Kooperation mit dem Beratungsdienst „Geld und Haushalt“. Eine Anmeldung ist bis zum 13. November per E-Mail an Wiesbaden.BCA@arbeitsagentur.de erforderlich.