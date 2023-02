Frauen-Workshop zur Digitalisierung in der Arbeitswelt

Wetzlar/Dillenburg. Wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert und mit welchen Trends sich Arbeitskräfte zukünftig auseinandersetzen müssen, beantworten Expertinnen der Arbeitsagentur in einem digitalen Workshop für Frauen am Freitag, 10. Februar, 9 bis 11 Uhr. Die Referentinnen geben zudem Auskunft darüber, welche Kompetenzen künftig noch stärker gefragt sind, welche individuellen Anpassungsprozesse erforderlich werden und wer in dieser Transformation welche Unterstützung leisten kann. Anmeldung zum kostenlosen Online-Seminar sind bis Donnerstag, 9. Februar, per E-Mail an Limburg-Wetzlar.BCA@arbeitsagentur.de möglich. Die Einwahldaten zur Skype-Veranstaltung werden rechtzeitig zugemailt.