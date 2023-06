Wetzlar/Dillenburg. Die Abteilung Gymnastik & Gesundheit des Turngau Lahn-Dill, lädt gemeinsam mit dem TSV Ballersbach für Samstag, 17. Juni, zu einer Frauenfreizeit ein. Alle sportlich interessierten Frauen treffen sich um 14 Uhr auf dem Fußballplatz in Ballersbach, in der Sinner Straße. Anmeldung bis Montag, 12. Juni, per E-Mail an reginaschleifer@gmx.de oder birgitbauer55@gmx.de.