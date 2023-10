Fünf aus dem Lahn-Dill-Kreis ziehen in den Landtag ein

Büger musste lange bangen, ob die Liberalen überhaupt die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. „Es war lange unsicher“, sagt er. Gemeinsam mit Parteikollegen habe er am Wahlabend im Landtag in Wiesbaden ausgeharrt und die Auszählung der Ergebnisse verfolgt. Bis Mitternacht. Da hätten zwar noch die Daten von 20 Wahllokalen gefehlt, aber Büger, promovierter Mathematiker, rechnete hoch und stellte fest, dass zu diesem Zeitpunkt die fünf Prozent sicher waren. Damit zieht auch er, auf Platz sechs der FDP-Landesliste, erneut in das Parlament ein (wie insgesamt acht FDP-Politiker). „Das war eine knappe Kiste“, so Büger.