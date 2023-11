Fünf Jahre „Integreat“ im Lahn-Dill-Kreis

Das Angebot nehmen die im Lahn-Dill-Kreis lebenden Menschen gerne in Anspruch. Das belegen auch die Zugriffszahlen, teilt der Kreis mit. Allein in den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete „Integreat“ knapp 17.500 Zugriffe. Nicht mit eingerechnet sind dabei die Personen, die die App im Offline-Modus nutzen. Bei instabiler Internetverbindung können die „Integreat“-Inhalte so auch gelesen werden. Rund 90 Städte und Landkreise in Deutschland nutzen die digitale Integrations-Plattform „Integreat“. Neuzugewanderte können über eine Smartphone-App, en Webbrowser oder eine Broschüre auf die Inhalte zugreifen. Alle für die Integration wichtigen Informationen können Städte und Landkreise in „Integreat“ ohne hohen Aufwand mehrsprachig zur Verfügung stellen. Die Übersetzungs- und Entwicklungskosten teilen sich dabei alle Partner-Kommunen von „Integreat“ in Deutschland. Abrufbar sind die „Integreat“-Inhalte für den Lahn-Dill-Kreis unter www.integreat.app/lahndillkreis.