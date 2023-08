Gallensteine, Leistenbruch und Schilddrüsenerkrankungen

Wetzlar/Dillenburg. Die Experten der Klinik für Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie der Dill-Kliniken, Chefarzt Dr. Christian Ondo Meva, Oberärztin Hannah Groot Bramel und Oberarzt Patrick Wolff, informieren am Mittwoch, 13. September, über häufige Krankheitsbilder in der Allgemeinchirurgie. Die Patientenveranstaltung zu den Themen Gallensteine, Leistenbrüche sowie Erkrankungen der Schilddrüse beginnt um 17 Uhr im Konferenzraum der Dill-Kliniken in Dillenburg, Rotebergstraße 2. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Hannah Groot Bramel startet die Vortragsreihe mit ihrem Beitrag über die Behandlungsmöglichkeiten bei Gallensteinen. Die Oberärztin informiert darüber, wann und in welchen Fällen eine Operation erforderlich ist, und erläutert die unterschiedlichen Operationstechniken. Über moderne Therapiemöglichkeiten bei einem Leistenbruch (Leistenhernie) referiert Oberarzt Patrick Wolff. Erkrankungen der Schilddrüse ist das Thema des Vortrages von Chefarzt Dr. Christian Ondo Meva. Der Chefarzt informiert über Behandlungsmöglichkeiten bei gutartigen Schilddrüsenerkrankungen und stellt verschiedene Operationsmethoden mit ihren Vor- und Nachteilen vor.