Wetzlar/Dillenburg. Turngau Lahn-Dill lädt alle Wanderfreund für Sonntag, 1. Oktober, um 15 Uhr zur Gau-Herbstwanderung des TSV Hirzenhain ein. Gestartet wird an der Schutzhütte in Hirzenhain, die Strecke ist etwa 6 bis 8 Kilometer lang. Anmeldung bis 26. September an Paul Cyris per E-Mail an yris.dr@web.de oder birgitbauer55@gmx.de.