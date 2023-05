Geänderte Abfuhrtage bei der Abfallwirtschaft Lahn-Dill

Wetzlar/Dillenburg . Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) macht darauf aufmerksam, dass die Leerung der Abfalltonnen in der nächsten Woche aufgrund des Feiertages (Pfingstmontag) nicht an den gewohnten Wochentagen stattfindet, sondern jeweils einen Tag später. Im Zweifel hilft ein Blick in den Abfallkalender oder in die AWLD-App. Dort sind alle Abfuhrtermine unter Berücksichtigung der Feiertage aufgeführt.