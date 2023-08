Gefahrene Kilometer in der Stadtradeln-App nachtragen

Wetzlar/Dillenburg. An der Aktion „Stadtradeln“ haben 18 Kommunen sowie der Lahn-Dill-Kreis teilgenommen. Etwa 1800 Radfahrende aus dem Lahn-Dill-Kreis haben während des bundesweiten Wettbewerbs „Stadtradeln“ ihre mit dem Rad zurückgelegten Strecken gezählt und sind gegen andere Teams aus der Region angetreten. Bis Freitag, 4. August, besteht noch die Möglichkeit geradelte Kilometer in der „Stadtradel-App“ nachzutragen. Preisgelder werden für den ersten bis dritten Platz an die Siegerkommunen sowie an die Sieger beim Schulradeln vergeben.