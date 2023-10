Geld für die Schulen im Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar/Dillenburg. „Hessens Schulträger-Kommunen können auch in diesem Jahr wieder zu planbaren und moderaten Konditionen in ihre Schulen investieren. Das Land unterstützt sie dabei mit Schulbaupauschaldarlehen. 41 Millionen Euro aus dem Hessischen Investitionsfonds stehen in diesem Jahr dafür zur Verfügung“, sagt Finanzminister Michael Boddenberg (CDU). Für den Lahn-Dill-Kreis steht dabei ein Darlehenskontingent von 1.906.000 Euro bereit.