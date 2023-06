Gemeinsame Tour nach Wetzlar für Stadtradler

Da die Plätze auf 20 begrenzt sind, bittet das Mobilitätsmanagement um eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an mobilitaetsmanagement@lahn-dill-kreis.de bis zum 25. Juni. Ab dem 26. Juni werden die Anmeldungen bestätigt. Wer im Anschluss an die Radtour noch mit in die Gaststätte Fischerhütte einkehren möchte, gibt dies bei der Anmeldung mit an.