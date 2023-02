Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz

Wetzlar/Dillenburg. Die Diakonie Lahn Dill bietet am Montag, 20. Februar, von 16.30 bis 18 Uhr im Gemeindesaal der Hospitalkirche, Langgasse 3, in Wetzlar, den nächsten Gesprächskreis für Ehepartner, Kinder und weitere nahe Angehörige von Menschen mit Demenz an. Moderiert werden die monatlich stattfindenden Gesprächskreise von erfahrenen Mitarbeitern der Beratungsstelle Demenz, der Diakonie Lahn Dill.