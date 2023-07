Gewaltiger Waffen- und Munitionsfund im Lahn-Dill-Kreis

Finden Angehörige im Nachlass Verstorbener Munition oder Waffen, verständigen sie am besten die Polizei und die Mitarbeitenden der Kreis-Ordnungsbehörde (Waffenbehörde). Keinesfalls sollten sie mit ihren Funden in eine der Behörden gehen. Die Fachleute nehmen die Funde an sich und transportieren sie gesichert ab.