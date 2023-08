Gewitter über dem Lahn-Dill-Kreis halten Feuerwehr auf Trab

Die Einsatzschwerpunkte lagen laut Feuerwehr in der Altstadt und in Büblingshausen. Und wie bereits berichtet, drang Wasser in das Klinikum ein. Circa gegen 23.30 Uhr konnten auch die letzten der insgesamt 55 Einsatzkräfte die Einsatzstellen verlassen. Beteiligt waren die Feuerwehren der Innenstadt, Dutenhofen, Hermannstein, Münchholzhausen, Nauborn und Niedergirmes. Die Feuerwehr Wetzlar berichtete bereits am Mittwochabend auf Facebook, dass sie gleich mehrfach im Stadtgebiet im Einsatz ist.