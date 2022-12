Glatteis in ganz Mittelhessen: Der Verkehr steht still

Im ganzen Lahn-Dill-Kreis sowie im Kreis Limburg-Weilburg fällt der Präsenzunterricht aus, wie Kreise und Schulamt am Sonntagnachmittag mitteilten. In Stadt und Kreis Gießen wurde die Präsenzpflicht aufgehoben. Das heißt soweit möglich kann Unterricht in den Schulen stattfinden, sie werden nicht generell geschlossen. Im Vogelsberg entfällt nur an der Ohmtalschule in Homberg (Ohm) der Präsenzunterricht. Für Marburg-Biedenkopf gibt es keine Meldungen zu Schulschließungen.