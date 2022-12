„Gude, Mittelhessen!“ – Der Morgen-Podcast für die Region

MITTELHESSEN . Ob hier direkt auf mittelhessen.de, Amazon Alexa oder dem Podcast-Player Ihrer Wahl: Zwischen Montag und Freitag liefert Ihnen unser Podcast "Gude, Mittelhessen!" jeden Morgen in der Früh die wichtigsten Informationen und Nachrichten. Was sind die relevantesten Nachrichten für Mittelhessen? Was passiert in Wetzlar, Dillenburg, Limburg, Gießen und Marburg? Was ist los in den Landkreisen und der Region? Mit unserem Morgen-Podcast sind Sie immer bestens informiert.