Gut 161.000 Euro für Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehr Haiger

Wetzlar/Haiger. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat in Wetzlar einen Förderbescheid in Höhe von gut 161.000 Euro für die Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz für die Freiwillige Feuerwehr Haiger überreicht. „Wir würdigen und fördern mit der heutigen Zuwendung in Höhe von mehr als 161.000 Euro ganz bewusst die wichtige Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Haiger. Ich danke allen Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz und hoffe, dass er auch in Zukunft Freude, Kameradschaft und die wohlverdiente Anerkennung bringt“, erklärte Innenminister Beuth laut Pressemitteilung.