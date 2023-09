GWAB in Wetzlar öffnet seine Türen

Wetzlar/Dillenburg. Die GWAB öffnet für alle Bürger des Lahn-Dill-Kreises am Samstag, 23. September, in der Westendstraße 15, von 10 bis 16 Uhr ihre Türen, und lädt alle ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Herr Landrat Wolfgang Schuster und Herr Kreisbeigeordneter Stephan Aurand werden die Veranstaltung eröffnen. Angeboten werden Rundgänge durch das Recyclingzentrum, ein Berufsparcours mit Mitmach-Aktionen in allen Ausbildungsberufen der GWAB, Informationsstände zu allen sozialen Angeboten, ein großer Kinderbereich mit Hüpfburg und dem Wetzlarer-Spielemobil. In einer historischen Feldküche mit Holzbefeuerung wird Suppe zum kleinen Preis angeboten und im „Vintage-Cafe“ gibt es Kaffee und Kuchen wie zu Omas Zeiten.